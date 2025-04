Republica Moldova instituie un mecanism național pentru a preveni importul de pește provenit din pescuit ilegal

17:30

De unde procurați cel mai des produse alimentare? Din piață sau de la magazine? Cât de siguri sunteți de calitatea acestor produse și ce faceți dacă acestea sunt neconforme? Pe hârtie, totul pare clar: comercianții trebuie să respecte reguli stricte, iar drepturile consumatorilor sunt protejate prin lege. Dar în realitate? Cei care aleg să cumpere din piețe — sunt oare la fel de bine protejați? În municipiul Cahul activează, oficial 2 piețe cu profil agro-alimentar. Una este Piața Municipală, care are o subdiviziune specializată, și o piață privată care oferă spațiu exclusiv pentru comercializarea produselor alimentare. Am încercat să aflăm ce instituții sunt responsabile de siguranța produselor alimentare vândute în piețe și cum pot interveni atunci când consumatorii se confruntă cu probleme — fie că e vorba de produse alterate, lipsa informațiilor despre proveniență, condiții necorespunzătoare de păstrare sau cântare incorecte. Ne-am dorit să înțelegem cât de bine sunt protejați consumatorii care aleg piața în locul magazinului și ce opțiuni au atunci când se simt înșelați sau nedreptățiți. Igor Schin, director ÎM Piața Centrală Cahul: Piața Centrală Cahul este întreprinderea care are ca scop general transmiterea spațiului în locațiune. Este același Univermag, magazin market care transmite spațiu în locațiune pentru a desfășura activitatea antreprenorială. Fiecare comerciant este obligat de a asigura această normă imperativă ce ține de protecția consumatorilor. Dacă în trecut, drepturile consumatorilor erau protejate de o instituție la nivel local, acum aceste atribuții sunt transmise la mai multe instituții în dependență de domeniul de activitate. În cazul produselor alimentare, instituția responsabilă de protejarea consumatorilor este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Ion Babanuță, Șef Subdiviziune ANSA Cahul: În caz că un produs este neconform, consumatorul poate apela la ANSA pentru revendicarea acestui drept sau înlocuirea produsului. În cazul când drepturile consumatorului sunt încălcate, produsul este neconform sau o informație este netransparentă, consumatorul poate să se adreseze la Agenția națională, la oficiile de pe teritoriul țării pentru a depune o petiție pe cazul dat. Poate depune singur, pe site-ul ANSA, este un butonaș aparte, sau se prezintă la orice oficiu al agenției pentru depunerea fizică, cu ulterior prezentarea dovezii de achiziționare, vorbim de bonul fiscal sau poze. În baza acestei petiții pornim un control inopinat la producătorul sau la realizatorul produselor alimentare. Dacă se confirmă vinovăția agentului economic - este sancționat și se obligă să scoată din vânzare acele produse neconforme. Șeful subdiviziunii ANSA Cahul spune că, înainte ca instituțiile de control să intervină, responsabilitatea pentru protejarea consumatorilor din piețe le revine administrației acestora/ chiar celor care administrează aceste spații. Igor Schin, director ÎM Piața Centrală Cahul: Când apar careva plângeri, încercăm să clarificăm pe cale pașnică, prin discuții atât cu comerciantul cât și cu vânzătorul. În cazul când nu se găsește această soluție, încercăm să sesizăm organele competente. În experiența mea de activitate nu am ajuns la situații când părțile să meargă în instanță pentru a soluționa un conflict. A fost nu numai un caz, au fost mai multe cazuri că ba la cântar nu corespundea, administrația asigură cântare de control la toate sectoarele, pentru ca cetățeanul să poatea verifica. Au fost situații, am încercat să discutăm cu ambele părți, toate incidentele au fost soluționate pașnic. Strada Alexei Mateevici, locul cunoscut de cahuleni ca zonă de vânzare, neautorizată a produselor alimentare. Mulți ani de zile pe această porțiune de trotuar se vindeau nu doar fructe și legume, dar și produse lactate și carne proaspătă, în condiții care puneau în pericol sănătatea consumatorilor. Recent, autoritățile locale au reușit să elimine acest tip de comerț, iar comercianților li s-a oferit posibilitatea să continue activitatea în mod legal, fie revenind în piețele existente, fie în spații special amenajate în cadrul Pieței Centrale. Igor Schin, director ÎM Piața Centrală Cahul: Cu toții cunoaștem că orașul s-a confruntat cu problema comerțului stradal și oamenii procurau de pe stradă, dar spuneau că de la piață. Ion Babanuță, Șef Subdiviziune ANSA Cahul: Acei producători casnici care vindeau pe străzi, acum au posibilitatea să vină în piețe, mai multe locuri unde se poate de făcut această activitate. La moment, Agenția națională poate să asigure un control al produselor alimentare din piețele muncipiului. Chiar dacă problema s-a rezolvat, iar vânzarea are loc acum în spații autorizate, unde consumatorii pot fi mai siguri de condițiile de păstrare și comercializare, unii comercianți nu sunt încântați de zona unde vând/unde activează, spunând că „în drum” vânzarea mergea mai bine. Acum persoanele care vindeau cândva în drum/pe trotuar, pot fi găsite în incinta pieței Second hand, de pe str. A. Mateevici. -De unde știe consumatorul ca produsele dumneavoastră sunt cele mai calitative? -Le spun, singuri mă-ntreabă, le reclamez cum e crescut. -Până acum unde ați vândut? -În stradă, dar acum ne-au pus aici și nu merge de loc. Nu ne dă voie primaria, au pus doi bodyguarzi pe drumuri. Eu din prima zi am intrat aici, așa ascultător am intrat deodată, dar vânzarea e rea. „Noi producem, noi creștem, și carne, și cavarma, și brânză facem, nu am avut plângeri, ce producem e tot natural. Am vândut și în salon, am vândut și în drum. Nu am avut plângeri de la nimeni. Care cumpărător pricepe la marfă, cumpără. Nu mai sunt cumpărători cum erau odată, tineretul a plecat peste hotare. Noi ne chinuim, dar nu avem cui vinde, mergi acacă cu 100 de ei, poate și mai puțin” ne spune unul dintre comercianți. O lată comerciantă declară: „Soțul are grijă de animale, iar noi vindem produsul. Luăm lapte, facem brânză, aducem marfa la omeani, bun, proaspăt, muncim singuri, dar nu avem unde să o realizăm. Stăm 3 luni de zile, pe zi facem câte 50-70 de lei. Ce producem noi, mâncăm și noi și aducem și la piață”. Potrivit autorităților, procurarea produselor alimentare din locurile autorizate este singura modalitate de a asigura protecția drepturilor consumatorului. În afara acestor locuri, nici calitatea produselor, nici siguranța lor nu pot fi verificate sau garantate. Ion Babanuță, Șef Subdiviziune ANSA Cahul: „ANSA recomandă procurarea produselor alimentare din locuri autorizate, magazine, piețe și târguri. Nicidecum nu putem să asigurăm o conformitate a produselor alimentare în locuri neautorizate, cum ar fi străzile municipiului unde se obișnuiește să se adune comercianții. Dacă magazinele alimentare sunt controlate des, cu piețele e mai complicat, dar totuși este un control, o monitorizare sistematică a produselor alimentare.” Igor Schin, director ÎM Piața Centrală Cahul: „Cetățeni să fie precauți la calitatea, cantitatea și starea produsului care îl procură. Dacă cetățeanul se adresează în adresa mea, noi suntem deschiși pentru a soluționa întrebarea pentru că sănătatea are prioritate” Ion Babanuță, Șef Subdiviziune ANSA Cahul: „În cazul când consumatorii au nevoie de a depune o petiție, plângere, o pot face la numărul de telefon 0225115151, sau să apeleze la linia verde, care este apel gratuit, 080080033, sau să depună o petiție online pe site-ul oficial, sau nemijlocit la oficiul ANSA Cahul.” Fiecare cumpărătură e o decizie. Atunci când alegem de unde cumpărăm, alegem de fapt cât de mult ne pasă de sănătatea noastră și a celor din familie. Iar între comoditatea unei cumpărături rapide sau mai ieftine, și siguranța oferită de un spațiu autorizat, merită să ne întrebăm: ce risc suntem cu adevărat dispuși să ne asumăm? 