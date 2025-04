Vinul pastoral: Tradiție, calitate și recomandări de consum pentru masa de Paște

11:45

În dimineața sfântă de Paște, în multe gospodării din Moldova, se păstrează un obicei vechi, încărcat de simboluri și speranță: spălatul pe față cu apă în care se pun ouă roșii și bănuți. Ritualul este practicat în special în satele din sudul și centrul țării, dar a fost transmis din generație în generație și în familiile din orașe. Potrivit tradiției, în zori, înainte de masa pascală, gospodinele pregătesc un lighean cu apă curată în care se așază un ou roșu, o monedă (sau mai multe) și uneori chiar și o floare proaspătă, pentru ca cei din casă să se spele pe rând. „Eu îi las pe toți nepoții să se spele primii, dar am grijă ca cel mai mic să rămână la urmă, să ia bănuții. Așa învățăm că tradițiile trebuie păstrate cu suflet, dar și cu puțină joacă și dragoste”, spune bunicul Nicolae din Andrușul de Sus. Ce semnifică acest obicei? Ouăle roșii, simbol al Învierii lui Hristos, reprezintă viața, sănătatea și curățirea sufletească, în timp ce bănuții sunt asociați cu norocul și belșugul. Tradiția spune că „cine se spală cu ou roșu va fi rumen în obraji și sănătos tot anul”, iar bănuții din apă vor atrage prosperitatea în casă. De obicei, copiii sunt primii care se spală, urmați de părinți și bunici. Dar cel mai așteptat moment este finalul: cine se spală ultimul ia bănuții din lighean, considerându-se că va avea noroc la bani tot anul. „Așa am crescut. Dimineața, când ne trezeam, mama deja avea apa pregătită. Ne spălam pe față cu oul și luam câte-un bănuț să-l punem în buzunar, să ne meargă bine. Acum, facem la fel cu nepoții noștri”, povestește bunica Maria, din satul Crihana Veche. O tradiție care unește familia Pe lângă încărcătura religioasă și simbolică, acest obicei are și rolul de a aduna familia împreună, într-un moment plin de blândețe și bucurie, chiar înainte de ospățul pascal. „La noi acasă se face asta în fiecare an. Mama pregătește apa cu ou roșu și bănuți, și chiar dacă pare copilăresc, ne place. Eu mereu încerc să fiu ultimul, că toți banii rămân ai mei”, spune Alex. „Pentru noi e mai mult o distracție în familie, dar și o tradiție frumoasă. E singura zi din an când ne spălăm toți la rând cu același ou și apă cu bani... și toți vrem să fim ultimii. Tata zice că e semn că n-o să ducem lipsă de nimic”, adaugă Irina. Deși unii îl consideră doar un gest simbolic, pentru mulți moldoveni acest obicei rămâne o ancoră spirituală și o legătură vie cu trecutul și valorile moștenite.