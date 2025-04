Marin Robu, vicecampion european la haltere: trei medalii cucerite la Europenele de la Chișinău

15:30

Gospodarul bun se vede de la poartă, spune o veche vorbă din popor. Acum, pentru multă lume care vine acasă din străinătate, pentru a sărbători Paștele la baștină, poarta de intrare în țară este Aeroportul Internațional Chișinău și anume el reflectă cel mai obiectiv capacitățile manageriale ale celor care ne conduc, de patru ani de zile, scrie jurnalistul Corneliu Gandrabur pe Blogger.md. De dragul adevărului, ar trebui să recunoaștem că, până a fi „reîntors poporului”, aeroportul nostru arăta foarte drăguț și chiar era considerat unul dintre cele mai confortabile din fostul spațiu al CSI. Curat, amenajat cu gust, cu servicii de calitate, lăsa din prima o impresie destul de bună, nu doar față de aeroport propriu-zis, ci și despre Republica Moldova în general.Și ce avem astăzi, după trei ani de administrare de către „oamenii buni” din PAS?În primul rând, poporul, care cică a redevenit „stăpân” pe aeroport, nu a putut, în genere, călca acolo, vreo doi ani de zile, fiind ținut afară, în frig și ploaie, pe arșiță sau ger, dacă nu avea bilet. Un fel de „stăpân fără drepturi”.https://www.youtube.com/shorts/oMGW1BQGcr4?feature=shareÎn al doilea rând, administratorii noștri „de stat” au intrat în el exact ca nora-n blide. Nimic nou n-au făcut nimic, în schimb au reușit, în niciun an de zile, să strice tot ce era făcut înainte de ei. Canapelele pe care așteaptă pasagerii au devenit brusc jerpelite și murdare, toaletele sunt sub orice critică și, culmea, aeroportul s-a umplut de gândaci și paraziți, să mori de rușine, nu alta.Potrivit sursei citate, acum, mai nou, s-au apucat și au distrus și restaurantele, unde se putea bea și mânca, cât timp aștepți avionul. E plin internetul de glume și ocară. De la meniul cu ștampilă, a la cantinele sovietice din anii 70, cafeaua în pahare de carton, mesele într-un picior, la care poți sta doar dacă te sprijini cu coatele, deoarece scaune nu mai sunt, și, desigur, până la plăcintele înghețate și dezghețate în microundă, care mai sunt și iradiate pe deasupra, fiind scanate cu raze X, după ce sunt cărate cu dubița în cutii străvezii, printre oamenii care se înghesuie la intrare. De râs și de plâns!Prețurile, în schimb, sunt… EUROPENE!Despre transparență și respect față de lege și reguli niciun nu putem vorbi, nu e despre PAS asta. Licitațiile au devenit o adevărată bătaie de joc, achizițiile se fac evident pe criterii clientelare (chilipir pentru șarlatani), viziune ioc, „planuri de dezvoltare” scrise pe genunchi și toate astea cu bugete de milioane, luate din buzunarele aceluiași popor. Despre această caracatiță coruptă s-a scris în presă cu vârf și îndesat, de-ar vrea procurorii să se ocupe de ei nici n-ar trebui să depună efort.Un singur lucru au construit acolo, în acești trei ani – un fumuar, doar că și acela ilegal și încă deasupra stației de gaz și buteliilor cu kerosen, încât, dacă pică acolo vreun muc de țigară peste ele, riscă să sară pista în aer, așa cum avertiza Grosu la început.Nici măcar numărul mare de pasageri, cu care se laudă, n-are nicio legătură cu ei, deoarece reprezintă o consecință directă și exclusivă a războiului din Ucraina, fapt care a dus la suspendarea zborurilor în această țară, respectiv, toată lumea de acolo n-a avut de ales decât să zboare via Chișinău.Doar că acest lucru se va încheia în curând, cel mai probabil, și abia atunci se va putea calcula obiectiv câți am pasageri am avut și câți am pierdut. Iar calculele la rece arată că aeroportul nostru nu a câștigat, ci, dimpotrivă, a pierdut clienți, cam vreo 500 de mii estimativ, în ultimele luni, deoarece mulți moldoveni, sătui de această bătaie de joc și de prețurile exorbitante, preferă să zboare de la Iași, Bacău, Suceava sau București. Cu alte cuvinte, cam jumătate de milion de oameni/alegători s-au putut convinge cu propriii ochi de „vremurile bune” aduse de PAS la aeroport și au preferat să aleagă altceva. Un vot simbolic de blam în an electoral.Și când te gândești ce oportunități a oferit această criză generată de războiului din Ucraina! Toate au fost ratate.În concluzie, Aeroportul Internațional Chișinău reprezintă reflecția în miniatură a INCOMPETENȚEI, LĂCOMIEI și CORUPȚIEI endemice, care caracterizează această guvernare, iar situația de aici poate fi extrapolată pe orice domeniu strategic pe care s-a apucat să-l „reformeze”. Vrei să înțelegi cum arată realitatea sub guvernarea PAS, treci o dată prin aeroport, și devine totul clar.Tocmai potrivit pentru conaționalii noștri din Diasporă, care vin acum acasă de Paște, și care sincer încearcă să „salveze Moldova”, atunci când avem alegeri. Veniți, vedeți, comparați, analizați și, data viitoare, poate ne salvați pe bune. Nu de alta, dar încă patru ani așa ar fi prea mult! Blogger.md