Анонс мероприятий на 19 апреля
Новости Приднестровья, 18 aprilie 2025 17:50
Анонс мероприятий на 19 апреля
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Ieri
17:50
Тирасполь, Военный институт и воинские части тираспольского гарнизона 09:00-12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - приём будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 09:30-13:00 «Поезд здоровья» в Каменском районе - приём будут вести: терапевт, невролог, травматолог-ортопед, гинеколог, эндокринолог 10:00 Регата памяти основоположника академической гребли в Бендерах заслуженного тренера МССР и ПМР Николая Туфанюка 11:45 Цикл пешеходных экскурсий для детей «Пуст...
10:20
В прокате триллер о неудачной попытке угона дорогого авто, вампирский хоррор и приключенческий боевик о морском чудище
Mai mult de 2 zile în urmă
14 aprilie 2025
17:50
08:00 – 18:00 День открытых дверей в неврологическом диспансере Тирасполь, Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 09:00 – 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе: приём будут вести гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 10:00 «Экспертный клуб» газеты «Приднестровье» на тему «Сохранение исторической памяти и борьба с фальсификацией истории» 10:00 Муниципальный этап Республиканской военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья – 2025» 10:00...
13 aprilie 2025
12:10
10:00 Открытый чемпионат Тирасполя по велоспорту памяти заслуженного тренера Ю.С. Миркина 10:00 Открытый Республиканский турнир памяти Грингруза по шашкам-64 10:30 Кукольный спектакль «По щучьему велению» Театра кукол Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аро...
11 aprilie 2025
21:40
С 8:00 Цикл мероприятий к 81-й годовщине освобождения с. Малаешты: - Выставка рисунков «Скажем НЕТ войне!», для детей и подростков - Возложение цветов у Мемориала Славы, для детей и взрослых - Познавательная беседа «О героях былых времён...» для детей и подростков 9:00 Митинг «Зиуа елиберэрий сатулуй Ташлык» - Возложение цветов, ко Дню освобождения села, для детей, подростков, молодежи и взрослых 9:00 Торжественный митинг «Сэ ну уйтэм че а фост» ко Дню освобождения села Спея, для детей, молодежи...
10 aprilie 2025
17:50
09:00 – 20:00 Выставка-панорама «Была война, была Победа». Выставка «Минувших лет живая память» 09:00, 12:00 Закладка Аллеи ветеранов в честь 80-летия Великой Победы. Митинг-реквием «Мы будем чтить ваш подвиг вечно!» ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков Слободзейский район, с. Ближний Хутор, Мемориал Славы 09:00 Митинг «Поступью героев», посвященный 81-й годовщине освобождения села от немецко-фашистских захватчиков 09:00 – 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе: приём пр...
9 aprilie 2025
17:40
Рыбница, отдел содействия занятости Центра соцстрахования и -защиты 09:00 Митинг «Поклон и память поколений» в рамках празднования 81-й годовщины со дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков Дубоссарский район, с. Красный Виноградарь, Дом культуры 09:00-12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - приём будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 10:00 Митинг «Победы нашей негасимый свет», посвящённый 81-й годовщине освобождения от немецко-фашистских...
8 aprilie 2025
17:40
с 8:30 до 12:00 Выездной флюороосмотр в Каменском районе с. Слобода-Рашково, у здания фельдшерско-акушерского пункта с 8:30 до 13:00 Выездное флюорообследование в Слободзейском районе с 9:00 до 13:00 Выездное флюорообследование граждан - для жителей с. Афанасьевка (+ с. Калиновка) с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - Комплексный медосмотр, лабораторно-инструментальное обследование в Рыбницком районе будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист. 10:...
7 aprilie 2025
17:50
с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - комплексный медосмотр, проведение лабораторно-инструментальных методов обследования в Рыбницком районе будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист с 9:00 до 13:00 «Поезд здоровья» в Дубоссарском районе - можно будет получить консультацию невролога, фтизиатра, кардиолога с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе - для жителей с. Афанасьевка (+ с. Калиновка) 10:00 Презентация книги «Без сро...
16:30
Приднестровский спортсмен завоевал золотую и две бронзовые медали на чемпионате Молдавии
16:00
Давление на приднестровцев не поможет – Президент ПМР...
6 aprilie 2025
5 aprilie 2025
17:50
08:00 Спортивное мероприятие для любителей бега и езды на велосипеде по шоссе «Фрунзе дуатлон 2025» 10:00 Чемпионат Тирасполя по гребле на байдарках и каноэ, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа для детей «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории 11:30 Детский спектакль «Каменный цветок» (премьера) Тираспо...
4 aprilie 2025
10:40
Каменка, 4 апреля. /Новости Приднестровья/. Накануне в здании госадминистрации Каменского района состоялась презентация книги «Без срока давности». В мероприятии приняли участие представители архивной службы, районного Управления культуры, военного комиссариата, общественных организаций города. Как сообщила пресс-служба каменской госадминистрации, начальник госслужбы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко и одна из авторов-составителей книги Ирина Паламарчук рассказали об огромной...
3 aprilie 2025
18:10
9:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе 9:00 Митинг и литературно-музыкальна композиция «Весна освобождения», посвященные празднованию Дня освобождения с.Жура от немецко-фашистских захватчиков с. Жура, Братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. 10:00 Конкурс рисунков «Мир глазами детей», для детей и подростков 10:00 И...
2 aprilie 2025
17:40
Тирасполь, Военный институт и воинские части тираспольского гарнизона 09:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий Тирасполь, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов 10:00 Презентация книги «Без срока давности. Приднестровье» 11:00; 13:00 Обзор выставки «Приднестровье. 1944. Освобождение» Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 11:00 Познавательный час «Любимцы бульваров, аллей...
1 aprilie 2025
31 martie 2025
17:40
9:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» - прием пациентов будут вести акушер-гинеколог и терапевт с 10:00 до 16:00 Книжная выставка «Не властны над памятью года», в рамках 81-й годовщины освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, для детей г. Тирасполь, Центральная городская детская библиотека им. В.В. Маяковского с 10:00 до 17:00 Книжная выставка «Вестники радости и весны», для де...
30 martie 2025
29 martie 2025
17:40
Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа для детей «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 12:00 Театрализованная развлекательная программа для детей «АБВГДейка» 14:00 Отчётный концерт образцовой студии танца «Альянс»: танцевальное представление «Город, где обретаешь себя» 14:0...
28 martie 2025
17:40
10:00-11:00 Презентация четвёртой пары марок серии «80 лет Победы», посвящённой героям Советского Союза 10:00 Юношеский турнир «Весенний кубок» по спортивной гимнастике 10:00, 12:00 Индивидуальные занятия по изоискусству в «Волшебной мастерской» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00, 15:00 «Музейный кинозал» для детей и подростков. «Мастерская художника» для взрослых...
27 martie 2025
11:40
В прокате российская комедия для всей семьи про инопланетянина и экшн-триллер об отставном агенте из отдела по борьбе с терроризмом
26 martie 2025
19:40
Павла Прокудина переизбрали на пост президента Федерации футбола Приднестровья # Новости Приднестровья
Общее собрание федерации прошло в Тирасполе
17:50
с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе с. Красный Виноградарь, у трансформатора рядом с ФАПом 10:00 Чемпионат ПМР по классическим шахматам среди спортсменов до 14, до 16, до 18 лет и взрослые г. Тирасполь, МОУ ДО «СДЮШОР № 3», ул. К. Маркса, 1а 10:00 Митинг и литературная композиция «Во славу освобождения», посвященные празднованию 81-й годовщины Дня освобождения Рыбницкого района и г. Рыбница от немецко-фашистских захватчиков с. Воронково, Братская могила советских вои...
12:30
Мероприятие провели в рамках экологической акции
25 martie 2025
17:50
Тирасполь, Военный институт и воинские части Тираспольского гарнизона 09:00 Педагогические чтения «Золотые россыпи», II тур 10:00 – 15:00 33-й открытый Республиканский конкурс «Юный исполнитель Приднестровья» в номинации «Олимпиада по сольфеджио» Тирасполь, Детская школа искусств им. С.В. Рахманинова 10:00 – 14:00 26-й Республиканский конкурс «Юный художник Приднестровья» в номинациях: «Станковая композиция», «Декоративно-прикладная композиция», «Живопись», «Рисунок», «Олимпиада по истории изобр...
24 martie 2025
23 martie 2025
17:40
С 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе г. Каменка, центральная аллея в парке им. П. Х. Витгенштейна 10:00 Митинг «Минувших лет святая память», посвящённый 81-й годовщине освобождения Каменского района от немецко-румынских захватчиков, возложение цветов к Мемориалу Славы г. Каменка, Мемориал Славы в парке им. П. Х. Витгенштейна 10:00 Литературная беседа «Окно в природу» к 95-летию со дня рождения писателя-натуралиста В. М. Пескова г. Тирасполь, центральная городская детс...
22 martie 2025
21 martie 2025
17:50
09:00 – 17:00 Выставка «Холокост, уничтожение, освобождение, спасение» 09:00 – 17:00 Персональная выставка Аурики Флоря «Городские истории». Фотовыставка образцовой фотостудии «Арт-Фокус» «Красота живёт повсюду» 10:00, 12:00 Индивидуальные занятия по изоискусству в «Волшебной мастерской» Бендеры, Приднестровский государственный художественный музей 10:00 Спортивное мероприятие для любителей бега по шоссе «Весенний полумарафон - 2025» 10:30 Чемпионат ПМР по метаниям среди взрослых, юниоров, юноше...
20 martie 2025
19:10
В прокате киноадаптация культового мультфильма от студии Disney и комедийный боевик о человеке, не чувствующем боли
17:50
09:00-13:00 Ярмарка учебных заведений «Сделай свой выбор» 09:00 Турнир по волейболу на кубок главы госадминистрации Каменского района Каменский район, с. Катериновка, общеобразовательная средняя школа им. А. С. Пушкина (спортивный зал) Тирасполь, центральная городская детская библиотека им. В. В. Маяковского 11:00 Час детских стихов , посвящённый празднованию Всемирного дня поэзии 11:30 Рекомендательный обзор у книжной выставки «Листая страницы твои в юбилей» 12:00 II тур республиканской инте...
19 martie 2025
17:50
С 8:30 до 12:00 Флюорообследование граждан в Каменском районе с. Рашков, у здания сельской врачебной амбулатории С 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе 9:30 Республиканский турнир «Волейбол 4х4 (микст) - 2024-2025» среди учащихся учреждений образования городов и районов республики - финальный этап С 10:00 до 16:00 Выставка «Возвращаясь памятью к войне» в рамках празднования 80-летия Победы советского народа в 1941-1945 гг. С 10:00 до 17:00 Выставка «Они освобождали наше...
18 martie 2025
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