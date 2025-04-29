Анонс мероприятий на 30 апреля
Новости Приднестровья, 29 aprilie 2025 17:40
Анонс мероприятий на 30 апреля
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Президент ПМР: Ликвидация аварии на ЧАЭС стала символом единства и самопожертвования # Новости Приднестровья
Вадим Красносельский обратился к приднестровцам в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
25 aprilie 2025
24 aprilie 2025
17:40
9:00 Чемпионат по волейболу среди школ г. Бендеры к 80-летию Великой Победы с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - Комплексный медосмотр, проведение лабораторно-инструментальных методов обследования в Рыбницком районе будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 9:00 Церемония возложения цветов ««Весь мир тогда в тревоге замер…», посвященная Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах г. Рыбница, Памятник ликвидаторам последствий аварии...
23 aprilie 2025
22 aprilie 2025
20 aprilie 2025
19 aprilie 2025
18 aprilie 2025
17 aprilie 2025
17:50
Тирасполь, Военный институт и воинские части тираспольского гарнизона 09:00-12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - приём будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 09:30-13:00 «Поезд здоровья» в Каменском районе - приём будут вести: терапевт, невролог, травматолог-ортопед, гинеколог, эндокринолог 10:00 Регата памяти основоположника академической гребли в Бендерах заслуженного тренера МССР и ПМР Николая Туфанюка 11:45 Цикл пешеходных экскурсий для детей «Пуст...
10:20
В прокате триллер о неудачной попытке угона дорогого авто, вампирский хоррор и приключенческий боевик о морском чудище
15 aprilie 2025
14 aprilie 2025
17:50
08:00 – 18:00 День открытых дверей в неврологическом диспансере Тирасполь, Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны 09:00 – 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе: приём будут вести гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 10:00 «Экспертный клуб» газеты «Приднестровье» на тему «Сохранение исторической памяти и борьба с фальсификацией истории» 10:00 Муниципальный этап Республиканской военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья – 2025» 10:00...
13 aprilie 2025
12:10
10:00 Открытый чемпионат Тирасполя по велоспорту памяти заслуженного тренера Ю.С. Миркина 10:00 Открытый Республиканский турнир памяти Грингруза по шашкам-64 10:30 Кукольный спектакль «По щучьему велению» Театра кукол Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аро...
11 aprilie 2025
21:40
С 8:00 Цикл мероприятий к 81-й годовщине освобождения с. Малаешты: - Выставка рисунков «Скажем НЕТ войне!», для детей и подростков - Возложение цветов у Мемориала Славы, для детей и взрослых - Познавательная беседа «О героях былых времён...» для детей и подростков 9:00 Митинг «Зиуа елиберэрий сатулуй Ташлык» - Возложение цветов, ко Дню освобождения села, для детей, подростков, молодежи и взрослых 9:00 Торжественный митинг «Сэ ну уйтэм че а фост» ко Дню освобождения села Спея, для детей, молодежи...
10 aprilie 2025
17:50
09:00 – 20:00 Выставка-панорама «Была война, была Победа». Выставка «Минувших лет живая память» 09:00, 12:00 Закладка Аллеи ветеранов в честь 80-летия Великой Победы. Митинг-реквием «Мы будем чтить ваш подвиг вечно!» ко дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков Слободзейский район, с. Ближний Хутор, Мемориал Славы 09:00 Митинг «Поступью героев», посвященный 81-й годовщине освобождения села от немецко-фашистских захватчиков 09:00 – 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе: приём пр...
9 aprilie 2025
17:40
Рыбница, отдел содействия занятости Центра соцстрахования и -защиты 09:00 Митинг «Поклон и память поколений» в рамках празднования 81-й годовщины со дня освобождения села от немецко-фашистских захватчиков Дубоссарский район, с. Красный Виноградарь, Дом культуры 09:00-12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - приём будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист 10:00 Митинг «Победы нашей негасимый свет», посвящённый 81-й годовщине освобождения от немецко-фашистских...
8 aprilie 2025
17:40
с 8:30 до 12:00 Выездной флюороосмотр в Каменском районе с. Слобода-Рашково, у здания фельдшерско-акушерского пункта с 8:30 до 13:00 Выездное флюорообследование в Слободзейском районе с 9:00 до 13:00 Выездное флюорообследование граждан - для жителей с. Афанасьевка (+ с. Калиновка) с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - Комплексный медосмотр, лабораторно-инструментальное обследование в Рыбницком районе будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист. 10:...
7 aprilie 2025
17:50
с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - комплексный медосмотр, проведение лабораторно-инструментальных методов обследования в Рыбницком районе будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист с 9:00 до 13:00 «Поезд здоровья» в Дубоссарском районе - можно будет получить консультацию невролога, фтизиатра, кардиолога с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе - для жителей с. Афанасьевка (+ с. Калиновка) 10:00 Презентация книги «Без сро...
16:30
Приднестровский спортсмен завоевал золотую и две бронзовые медали на чемпионате Молдавии
16:00
Давление на приднестровцев не поможет – Президент ПМР...
6 aprilie 2025
5 aprilie 2025
17:50
08:00 Спортивное мероприятие для любителей бега и езды на велосипеде по шоссе «Фрунзе дуатлон 2025» 10:00 Чемпионат Тирасполя по гребле на байдарках и каноэ, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков Тирасполь, Приднестровский государственный театр драмы и комедии им. Н. С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа для детей «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории 11:30 Детский спектакль «Каменный цветок» (премьера) Тираспо...
4 aprilie 2025
10:40
Каменка, 4 апреля. /Новости Приднестровья/. Накануне в здании госадминистрации Каменского района состоялась презентация книги «Без срока давности». В мероприятии приняли участие представители архивной службы, районного Управления культуры, военного комиссариата, общественных организаций города. Как сообщила пресс-служба каменской госадминистрации, начальник госслужбы управления документацией и архивами Зинаида Тодорашко и одна из авторов-составителей книги Ирина Паламарчук рассказали об огромной...
3 aprilie 2025
18:10
9:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий с 9:00 до 13:00 Флюорообследование граждан в Дубоссарском районе 9:00 Митинг и литературно-музыкальна композиция «Весна освобождения», посвященные празднованию Дня освобождения с.Жура от немецко-фашистских захватчиков с. Жура, Братская могила советских воинов и памятник односельчанам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945 гг. 10:00 Конкурс рисунков «Мир глазами детей», для детей и подростков 10:00 И...
2 aprilie 2025
17:40
Тирасполь, Военный институт и воинские части тираспольского гарнизона 09:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий Тирасполь, Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов 10:00 Презентация книги «Без срока давности. Приднестровье» 11:00; 13:00 Обзор выставки «Приднестровье. 1944. Освобождение» Тирасполь, Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина 11:00 Познавательный час «Любимцы бульваров, аллей...
1 aprilie 2025
31 martie 2025
17:40
9:00 Чемпионат ПМР по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» - прием пациентов будут вести акушер-гинеколог и терапевт с 10:00 до 16:00 Книжная выставка «Не властны над памятью года», в рамках 81-й годовщины освобождения г. Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков, для детей г. Тирасполь, Центральная городская детская библиотека им. В.В. Маяковского с 10:00 до 17:00 Книжная выставка «Вестники радости и весны», для де...
30 martie 2025
29 martie 2025
17:40
Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (малый зал) 11:00 Интерактивная программа для детей «Малышник»: танцы, сенсорные занятия, музыкальные игры, познавательные истории Тирасполь, Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой (большой зал) 12:00 Театрализованная развлекательная программа для детей «АБВГДейка» 14:00 Отчётный концерт образцовой студии танца «Альянс»: танцевальное представление «Город, где обретаешь себя» 14:0...
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