Анонс мероприятий на 30 апреля

17:40

с 8:30 до 12:00 Выездной флюороосмотр в Каменском районе с. Слобода-Рашково, у здания фельдшерско-акушерского пункта с 8:30 до 13:00 Выездное флюорообследование в Слободзейском районе с 9:00 до 13:00 Выездное флюорообследование граждан - для жителей с. Афанасьевка (+ с. Калиновка) с 9:00 до 12:00 «Поезд здоровья» в Рыбницком районе - Комплексный медосмотр, лабораторно-инструментальное обследование в Рыбницком районе будут вести: гинеколог, хирург, лор, кардиолог, невролог, терапевт, окулист. 10:...