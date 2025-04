Carabinierii din Sud, antrenați pentru misiuni reale: Curs de perfecționare în operarea pistolului

09:00

la Cahul, pornește o tabără educațională inedită organizată de IT Academy, dedicată videobloggingului. În perioada 22–25 aprilie, copiii vor avea ocazia să pătrundă în lumea creației digitale și să învețe abilități utile atât în școală, cât și în cariera viitoare. Sub îndrumarea formatorilor, participanții vor parcurge un curs intensiv structurat pe cinci direcții-cheie: - Crearea conținutului: de la idee la produs final. Copiii vor învăța să scrie scenarii, să filmeze și să monteze videoclipuri; - Lucrul cu platformele: cum să gestioneze eficient conturi pe YouTube, TikTok și Instagram; - Abilități tehnice: inițiere în programe populare de editare video, precum Adobe Premiere și CapCut; - Dezvoltarea brandului personal: cum să-și găsească propriul stil și să se evidențieze în spațiul media; - Siguranță online: sfaturi esențiale pentru protejarea datelor personale și a conținutului propriu. Formatul taberei va fi dinamic și captivant, incluzând: - Ateliere interactive; - Sarcini practice și proiecte individuale; - Provocări de grup și concursuri. „Nu doar învățăm copiii să filmeze. Îi învățăm să gândească creativ, să colaboreze și să se simtă încrezători în lumea digitală”, menționează organizatorii. Tabăra va avea loc în incinta IT Academy, pe strada Ștefan cel Mare 34/2, Cahul. Înscrierile și informațiile suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0611 25050.