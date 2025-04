Ion Badanev a urcat pe podium la Europenele de haltere

10:20

Luptătorul de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a devenit campion european Under 23. El a obținut patru victorii în categoria de greutate 63 kg, cu armeanul Davit Jotyan, rusul Aleksandr Andreev, georgianul Romeo Beridze și azerul Ziya Babashov. Tot la Tirana, Alexandrin Guțu (77 kg) a cucerit medalia de bronz, reușind să-l învingă în ultimul meci […] The post Vitalie Eriomenco a devenit campion european Under 23 first appeared on Sport1.