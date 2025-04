Marin Robu a devenit vicecampion european la Chișinău

21:40

Luptătoarea Irina Rîngaci (23 de ani) a devenit vicecampioană europeană la Bratislava și a urcat pe podium pentru al 5-lea an consecutiv la Campionatale Europene. După victoriile cu Eniko Elekes (Ungaria) și Iryna Koliadenko (Ucraina), Irina Rîngaci a fost învinsă în finala categoriei de greutate 65 kg de către Grace Bullen din Norvegia. La luptele […] The post Irina Rîngaci a devenit vicecampioană europeană la Bratislava first appeared on Sport1.