Campionatul Moldovei la box și-a desemnat câștigătorii

13:10

Naționala Moldovei și-a aflat adversarele pentru turneul final al Campionatului European de futsal Under 19, care se va desfășura la Arena Chișinău în perioada 28 septembrie – 5 octombrie 2025. Cele opt echipe calificate sunt: Cehia, Italia, Moldova (gazdă), Portugalia (deținătoarea trofeului), Slovenia, Spania, Turcia și Ucraina. Tragerea la sorți a grupelor va avea loc […] The post Moldova și-a aflat adversarele pentru turneul final al Campionatului European de futsal Under 19 first appeared on Sport1.