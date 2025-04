„Era martie 2022. Au fost luni grele”. Maia Sandu explică de ce a semnat modificările la legea amnistiei

20:40

Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— Guțul, plasată în arest la domiciliu— Găgăuzia are un bașcan interimar— Unele prevederi ale legii amnistiei puse pe pauză— MAI propune modificarea legii cu privire la manifestațiile publice— Mașină lovită de teren, la Bălți— Sezonul compensațiilor la încălzire s-a încheiat— Lucrătorii […] The post (VIDEO) Guțul merge acasă/ Trump ironizează că e pupat în f…/Costiuc caută adevărul despre porci appeared first on NewsMaker.