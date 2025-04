Doi soldaţi chinezi au fost capturaţi în timpul luptelor din estul Ucrainei, afirmă Zelenski. „Nord-coreenii au luptat împotriva noastră în Kursk, chinezii luptă pe teritoriul Ucrainei

18:40

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat critici dure la adresa actualei guvernări într-un mesaj video transmis de la Bruxelles, unde se află la invitația Grupului Social-Democraților și Progresiștilor din Parlamentul European. Acesta a calificat situația actuală din Republica Moldova drept una gravă, acuzând Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de capturarea instituțiilor statului. „Suntem la Bruxelles la invitația Grupului Social-Democraților și Progresiștilor, a doua forță politică din Uniunea Europeană. Ceea ce este foarte grav, am văzut astăzi, scrisoarea publicată arată ceea ce se întâmplă în sistemul de justiție, ceea ce am vorbit foarte mult timp”, a declarat edilul capitalei. Ceban a făcut referire și la recentele eliberări din detenție ale unor persoane condamnate pentru crime grave, spunând că acestea sunt apropiate de „aceeași formațiune care pretinde a fi pro-europeană”. „Săptămâna trecută am avut eliberarea criminalilor în serie, capilor lumii interlope. La 16 ani distanță de 7 aprilie 2009, statul rămâne mult mai capturat astăzi și toate instituțiile, inclusiv media, sunt mult mai capturate decât ceea ce am văzut atunci”, a mai spus primarul. Ion Ceban a criticat și discursul din Parlamentul Republicii Moldova din ziua precedentă, afirmând că întreaga ședință ar fi fost dedicată atacurilor la adresa Chișinăului și a administrației municipale. „Am văzut replici isterice. Mesajul meu către dvs este – faceți ceea ce faceți la Chișinău și probabil Republica Moldova o va duce mult mai bine”, a transmis el locuitorilor capitalei. În final, Ceban a amintit că anul 2025 este unul electoral și a lansat un apel direct la sancționarea PAS prin vot: „Nu uităm că în acest an avem alegeri parlamentare și PAS chiar trebuie pedepsit pentru ceea ce face în fiecare zi.” Declarațiile vin pe fondul mai multor tensiuni politice și scandaluri publice legate de reforma justiției și eliberarea unor deținuți, teme care au generat critici atât din partea opoziției, cât și a unor reprezentanți ai societății civile.