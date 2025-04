Un nou scandal de proporții în justiție: Veronica Dragalin spune că Sergiu Litvinenco și fosta conducere CNA a șantajat 40 de judecători pentru a lua decizii “convenabile”

13:00

Declarațiile emisarului lui Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellogg, au stârnit un val de reacții, după ce The Times a relatat că acesta ar fi sugerat o posibilă divizare a Ucrainei, similară cu Berlinul de după al Doilea Război Mondial. Afirmațiile au fost preluate de presa internațională, inclusiv de agenția rusă TASS, și interpretate drept o schiță de plan pentru o eventuală împărțire a teritoriului ucrainean în sfere de influență.Potrivit The Times, Kellogg ar fi declarat că Ucraina ar putea ajunge să fie împărțită în mai multe zone de control, cu o forță internațională de reasigurare în partea de vest — posibil cu participare britanică și franceză — și cu forțe rusești în est. Între aceste regiuni ar exista o zonă demilitarizată, în care s-ar afla forțele ucrainene. Statele Unite, însă, nu ar urma să trimită trupe la sol, potrivit sursei citate.„Ai putea aproape să faci lucrurile să semene cu ceea ce s-a întâmplat la Berlin după al Doilea Război Mondial, când aveai o zonă rusă, o zonă franceză şi o zonă britanică”, a declarat Kellogg pentru The Times.Declarațiile sale au generat rapid reacții și îngrijorări, în special în contextul în care Rusia continuă să respingă orice propunere de armistițiu și insistă asupra propriilor condiții pentru „pace”. Publicația The Guardian a preluat materialul, subliniind posibila interpretare a acestor sugestii ca o soluție de compromis pentru înghețarea conflictului.Ulterior, Keith Kellogg a reacționat pe platforma X (fostul Twitter), respingând interpretările lansate în presă și susținând că declarațiile sale au fost scoase din context:„Articolul The Times denaturează ceea ce am spus. Vorbeam despre o forță de reziliență după încetarea focului, în sprijinul suveranității Ucrainei. În discuțiile despre împărțire, mă refeream la zone sau zone de responsabilitate pentru o forță aliată (fără trupe americane). NU mă refeream la o împărțire a Ucrainei.”