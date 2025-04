Sondaj SOCIOPOL: George Simion şi Victor Ponta, favoriți în turul 2 la alegerile prezidențiale din România

15:10

Ieri, Donald Trump a anunțat „ziua eliberării”, declanșând un război comercial masiv prin impunerea unor tarife globale „reciproce”. Nicio țară nu a fost cruțată, iar materialele furnizate de Casa Albă indicau chiar tarife impuse împotriva unor teritorii nelocuite, inclusiv asupra unor insule din Antarctica. Noile tarife impuse de Trump nu au sens – mai ales pentru Moldova. Aceasta este concluzia lui David Smith de pe platforma Moldova Matters. Tarifele au fost prezentate ca fiind „reciproce”, cu un tabel care arăta tarifele pe care o țară le aplică Statelor Unite („inclusiv manipularea valutară și barierele comerciale”), iar în coloana următoare erau indicate noile tarife impuse de SUA acelei țări.La nivel global, tariful minim nou pare a fi de 10%, iar maximul ajunge la aproximativ 50%. Moldova se află în categoria superioară, SUA susținând că aceasta aplică tarife de 61% asupra produselor americane și, prin urmare, va impune acum un tarif de 31% asupra produselor moldovenești. În majoritatea cazurilor, noile tarife americane reprezintă 50% din tarifele presupuse că ar fi aplicate de alte țări Statelor Unite.Aceasta se numește „rată reciprocă redusă” – și este o minciună.Moldova aplică tarife de 61% asupra bunurilor americane? Răspunsul este - Nu.Economiștii se străduiesc să găsească o logică în aceste cifre. Laureatul Premiului Nobel pentru Economie, Paul Krugman, subliniază pe Substack-ul său că Uniunea Europeană aplică mai puțin de 3% tarife asupra produselor americane. Trump susține că este 39% și folosește această cifră pentru a justifica noile tarife de 20%. Krugman menționează că, chiar și dacă s-ar adăuga Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), care nu este un tarif, tot nu s-ar ajunge la 39%. În mod similar, cifra de 61% pentru Moldova este pur și simplu ridicolă.Jurnalistul american James Surowiecki, pare să fi fost primul care a descifrat misterul și a identificat sursa acestor cifre. Concluziile sale au fost ulterior raportate de The New York Times și confirmate de Casa Albă.Practic, ceea ce Trump numește „Tarife impuse SUA, inclusiv manipularea valutară și barierele comerciale” este de fapt „Deficitul comercial ca procent din importuri.”Iată cum funcționează în cazul Moldovei:În 2024, relațiile comerciale dintre SUA și Moldova au arătat astfel:• Exporturi SUA către Moldova: 53,6 mln. USD• Exporturi Moldova către SUA: 136,5 mln. USD• Deficit comercial SUA-Moldova: -82,9 mln. USDAlgoritmul aplicat de Trump, măsoară deficitul comercial al SUA cu Moldova în raport cu importurile din această țară. Practic, se împarte valoarea deficitului comercial al SUA cu Moldova la valoarea totală a importurilor americane din Moldova, rezultând un procent care indică cât de mare este acest deficit în raport cu importurile. Această metodă este utilizată pentru a crea o impresie exagerată a „taxelor” impuse de Moldova asupra SUA, deși, în realitate, nu reflectă tarifele comerciale efective, ci doar dezechilibrul comercial dintre cele două țări.Introducând cifrele din 2024 menționate mai sus, rezultă un raport de 60,7%. Trump a rotunjit acest număr la 61% și apoi l-a înjumătățit pentru a impune tarife de 31% asupra Moldovei.Administrația Trump susține că aceste tarife sunt „reciproce” – ceea ce nu este adevărat. Se pare că întreaga strategie legată de această așa-zisă „zi a eliberării” urmărește să reechilibreze comerțul american la nivel global. Este esențial de menționat că vorbim doar despre bunuri, nu și despre servicii (care, dacă sunt luate în considerare, arată un echilibru comercial mult mai mare între SUA și multe alte țări).Consecințele acestui război comercial sunt destul de alarmante. Deoarece Trump nu stabilește un tarif de 10% ca răspuns la un tarif de 10%, nu există nicio posibilitate reală pentru o țară de a negocia o reducere. Tarifele presupus impuse de alte țări asupra SUA nu există, deci nu există nimic de redus. Într-un joc al nervilor, este ca și cum Trump ar fi aruncat volanul celeilalte mașini pe fereastră. Trump poate da înapoi, dar alte țări nu prea au de ales decât să riposteze.Care este impactul pentru Republica Moldova? Din fericire pentru Moldova, volumul total al schimburilor comerciale cu SUA este destul de redus. Importurile din SUA au reprezentat doar 0,5% din totalul importurilor moldovenești în 2024, iar exporturile către SUA au constituit doar 3,8% în același an. În același timp, exporturile moldovenești către SUA au crescut constant an de an, iar eforturile bilaterale pentru intensificarea comerțului erau în plină desfășurare. Noile tarife de 31% vor duce, cel mai probabil, la o reducere abruptă a acestor schimburi.Pentru o țară deja în recesiune și care se luptă să își relanseze economia sub umbra războiului din Ucraina, momentul nu este deloc favorabil. Deși impactul direct asupra Moldovei ar putea să nu fie enorm, impactul indirect va fi semnificativ. Proximitatea Moldovei față de UE și accesul la piețele europene vor lega și mai mult țara de blocul comunitar în această furtună economică. Dar, dacă Donald Trump nu dă înapoi și nu renunță la acest „război comercial global”, comerțul internațional va suferi o reașezare masivă.Autor: ALEXANDRU TĂNASE, fost președinte al Curții Constituționale