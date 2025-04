Olesea Stamate nu-și depune mandatul și anunță că va spune din ce poziție va desfășura activitatea de legislator

15:10

Rusia ar putea primi permisiunea de a participa din nou la Jocurile Olimpice. Anunțul a fost făcut de viitoarea președintă a Comitetului Internațional Olimpic. În acest context, Ucraina a criticat decizia lui Kirsty Coventry. Atleților ruși li s-a interzis să concureze sub propriul steag la Jocurile Olimpice de la începutul războiului din Ucraina, din februarie ... Rusia ar putea reveni la Jocurile Olimpice – Ucraina a criticat intenția CIO