12:20

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a dat de înțeles că nu există motive de ajustare a tarifului la energia electrică. Totuși, ministrul a subliniat că decizia finală în acest sens aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE),notează IPN. „Uitându-ne la modul cum evoluează piața și la prețul la care Energocom a achiziționat resurse, energia electrică ... Guvernul nu va micșora tarifele la lumină în an electoral, dar anunță un program de compensații la energie de 4 miliarde de lei