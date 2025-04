Este sucul de sfeclă roșie bun pentru tine? Ce trebuie să știi despre efectele periculoase ale acestuia

16:40

Cancerul de colon a fost considerat mult timp o afecțiune specifică adulților în vârstă, însă numărul cazurilor la persoanele sub 50 de ani este în creștere. Potrivit American Cancer Society, această tendință a determinat reducerea vârstei recomandate pentru screening de la 50 la 45 de ani, scrie Very Well Health. Motivele pentru care tot mai [...]