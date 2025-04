LIVE: Donald Trump prezintă planul său pentru un set amplu de taxe vamale – Este cea mai mare escaladare în războiul comercial al SUA împotriva Canadei, Mexicului, Chinei și UE

11:10

Preţurile la carnea de porc au crescut in ultima saptamina în piețele din Republica Moldova. La Piața Centrală din Chișinău, a crescut si cu 25 de lei kilogramul. Comercianţi invocă focarele recente de pestă porcină, care au afectat producția, dar și cererea mai mare înainte de sărbători. Asociația Producătorilor de Carne susține că unii comercianți ... Preţurile la carnea de porc au crescut simţitor – Se solicită intervenţia Consiliului Concurenţei The post Preţurile la carnea de porc au crescut simţitor – Se solicită intervenţia Consiliului Concurenţei appeared first on Politik.