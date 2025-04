Cântec de adio pentru diplomații ruși expulzați din Moldova – Au fost petrecuți la drum pe ritmurile ”Katiușa”

20:20

Compania SRL "PETROM-MOLDOVA" va trebui să prezinte informații suplimentare autorităților după ce o structură a Guvernului Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională a constatat lipsa documentelor și informațiilor necesare pentru aprobarea prealabilă a investițiilor. Potrivit unui document oficial, companiei i s-a solicitat în mod repetat să prezinte informații suplimentare privind rulajele conturilor bancare ... Petrom – Moldova sub lupa autorităților – Compania obligată să prezinte informații suplimentare privind rulajele conturilor bancare deschise în Republica Moldova