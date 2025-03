„Lucrând fără contract de muncă, pierzi mai multe decât crezi”. Cum poți raporta încălcările de la locul de muncă și combate fenomenul banilor „în plic”

16:50

Percepția asupra unei persoane plăcute este subiectivă și influențată de trăsăturile de personalitate și experiențele de viață ale fiecăruia. Cu toate acestea, anumite caracteristici sunt considerate dezirabile, într-o societate, și pot influența modul în care suntem percepuți de ceilalți, arată Very well mind. Acest test are la bază modelul „Big Five” al trăsăturilor de personalitate, [...]