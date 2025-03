video | Lucian și Daniel Advahov, spectacol la „Românii au talent”. Andra i-a aplaudat în picioare

08:40

Guvernul de la Chișinău pregătește o instrucțiune care prevede sistarea accesului la paginile web sub pretextul că acestea ar conține informații destinate și utilizate pentru pregătirea sau comiterea infracțiunilor. Experții în domeniu sunt îngrijorați, întrucât acțiunile punitive ale autorităților ar putea afecta libertatea de exprimare, activitatea presei și crea riscuri de cenzură.