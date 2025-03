40 milioane de dolari pentru gestionarea riscurilor de dezastre în R. Moldova. Acordul a fost ratificat

09:00

Recipientele de plastic, sticlă și aluminiu, care servesc drept ambalaj pentru băuturile comercializate vor putea fi returnate contra plată. Sistemul va fi obligatoriu pe întreg teritoriul R. Moldova, valabil atât în cazul producătorilor locali, cât și celor care importă aceste produse. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Ministerului Mediului, sistemul depozit constă în adăugarea unei …