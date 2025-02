Pot fasolele împiedica absorbția fierului?

11:40

Maria are 32 de ani și doar 8 clase finalizate. Femeia nu are un loc stabil de muncă, dar se simte bogată, pentru că are o familie mare și fericită, așa precum nu-și putea imagina că ar putea fi în propria copilărie. În toamna lui 2024, pe când se plimba cu mezina în cărucior prin [...] Articolul „Vreau să fiu mai bună pentru mine și pentru copiii mei”. Sesiuni de educație parentală care aduc armonie în viața familiilor ce se află în impas apare prima dată în ZdGUST.