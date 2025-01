NM Espresso: UE va ajuta Transnistria cu gaze, în Găgăuzia a fost constituit un nou partid, Lukașenko a câștigat încă un mandat

10:10

Service-urile auto din Moldova vor funcționa după noi reguli. Regulamentul elaborat de Guvern introduce cerințe noi privind echipamentele și uneltele utilizate de atelierele auto. În plus, toate echipamentele și piesele de schimb trebuie să fie certificate. NM vă explică ce alte noutăți aduce regulamentul, cum vor influența acestea costul reparațiilor auto și de ce atelierele