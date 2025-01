Victoria Furtună: „Republica Moldova, mai mult decât orice altă țară, a avut de suferit din cauza ONG-urilor atotștiutoare”

12:50

Datele publicate recent de Biroul Național de Statistică confirmă că industria Moldovei continuă să se afle într-un declin prelungit. O spune expertul economic, Veaceslav Ioniță, potrivit căruia producția industrială a scăzut cu 3,6% în noiembrie 2024 față de aceeași lună a anului trecut. Potrivit expertului, situația este și mai gravă: industria prelucrătoare – care include ramuri esențiale precum industria alimentară, textilă și a băuturilor și care reprezintă 83% din sector – a înregistrat o scădere dramatică de 14,1%.„De ce pare că lucrurile nu sunt atât de rele? „Creșterea” industriei energetice, cu un spectaculos +68%, datorată scumpirii resurselor energetice cu aproape 70%, maschează declinul real. Fără această anomalie, declinul ar fi fost de cel puțin 12%. Această așa-zisă „creștere” înseamnă, de fapt, cheltuieli mai mari din buzunarul cetățenilor și al companiilor, nu o dezvoltare economică autentică”, a scris Veaceslav Ioniță pe blogul său.Potrivit lui Veaceslav Ioniță, în 2024, industria Moldovei va marca al patrulea an de scădere din ultimii cinci. În termeni reali, producția industrială a scăzut sub nivelul din 2019.„Mai mult, suntem departe de a reveni la nivelurile de producție din 1990. După 35 de ani de tranziție, estimările arată că ne-ar mai trebui încă 20-25 de ani pentru a atinge acele cifre, dacă ritmul actual persistă. Industria este oglinda economiei și reflectă toate problemele: incompetență, lipsă de investiții strategice și politici incoerente. Fără reforme curajoase și investiții masive, industria Moldovei riscă să rămână blocată în trecut”, a conchis expertul.