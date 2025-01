13:40

Patru țări, inclusiv Statele Unite ale Americii (SUA), nu doresc ca Ucraina să adere la NATO din diverse motive, potrivit președintelui Volodimir Zelenski. "Statele Unite, Ungaria, Slovacia și Germania au fost sincere și nu au vrut să ne vadă în NATO. Aceasta este o conversație deschisă și cred că nu există secrete aici, acestea sunt cele patru țări care, din diverse motive, nu văd încă Ucraina în NATO", a spus Zelenski. Conform unui articol publicat de Politico pe 23 octombrie 2024, cel puțin șapte țări se opun aderării Ucrainei la NATO: Statele Unite ale Americii, Germania, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Belgia, Spania.Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina a cheltuit în 2024 100 de miliarde de dolari pe război, dintre care 40 de miliarde de dolari au venit de la bugetul ucrainean, 35 de miliarde de dolari din SUA și 25 de miliarde de dolari din UE. El a menționat, de asemenea, că Ucraina este în discuții cu parteneri internaționali cheie precum Franța și Polonia cu privire la posibilitatea de a desfășura forțe de menținere a păcii. În plus, el a subliniat că Ucraina necesită garanții serioase de securitate, iar numărul forțelor de menținere a păcii va depinde de asigurările de securitate oferite Ucrainei. Zelensky stated that the US, Hungary, Slovakia, and Germany oppose Ukraine joining NATO. He also said that Ukraine spent $100 billion on the war in 2024, with $40 billion from Ukraine itself, $35 billion from the US, and $25 billion from the EU. He also mentioned that Ukraine is…