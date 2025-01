Borosan: Prețul gazului cumpărat pentru malul stâng va fi preț de piață

21:00

Obiectivul pe care și-l asumă Ministerul Educației în 2025 este să convingă 6 din 10 absolvenți de liceu să aleagă universitățile din Republica Moldova, spune ministrul educației, Dan Perciun. Aceasta, după ce în anul 2024 doar 51% din toți cei care au absolvit liceul în Republica Moldova au rămas să... The post Dan Perciun: Obiectivul este să convingem 6 din 10 absolvenți de liceu să aleagă universitățile din țară appeared first on ALBASAT.