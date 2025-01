Premierul Dorin Recean s-a întâlnit cu Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi

17:30

10 ianuarie 2025, Chișinău – Timp de câteva săptămâni, sute de cetățeni, angajați ai autorităților publice și instituții de învățământ s-au alăturat campaniei „Biblioteca de sub brad”. În cadrul celei de-a treia ediții au fost colectate peste 9000 de cărți pentru copiii de toate vârstele. În acest an, volumele adunate vor fi repartizate în centrele de plasament pentru copii, dar și în spitalele din țară care au amenajate spații dedicate micilor cititori. La ediția a doua a campaniei „Biblioteca de sub brad” au fost adunate peste 5500 de cărți, distribuite ulterior în 50 de biblioteci școlare din Republica Moldova.