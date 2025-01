Celula de criză de la Guvern: Consumul de energie electrică continuă să fie asigurat pe deplin

12:00

3 decembrie 2024, Chișinău – Guvernul anunță lansarea celei de-a treia ediții a campaniei „Biblioteca de sub brad”. În perioada 3-20 decembrie curent, sub bradul din Casa Guvernului, vor fi colectate cărți care vor ajunge la copiii din toată țara. La campanie sunt invitați să se alăture toți doritorii de a contribui la promovarea lecturii - atât instituții publice și companii, cât și persoane fizice. Cărțile pot fi aduse zilnic, în intervalul orelor 12:00 și 17:00, la Casa Guvernului, intrarea de pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cărțile adunate în acest an vor fi repartizate în centrele de plasament pentru copii, dar și în spitalele din țară care au amenajate spații dedicate micilor cititori. Anul trecut, în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad” au fost adunate peste 5500 de cărți, acestea fiind distribuite în peste 50 de biblioteci școlare.