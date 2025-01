Cele mai promițătoare start-upuri AI în anul 2025

14:15

Am devenit mai electrici, ne-am menținut poziția de lideri pe segmentul de tineret, am revenit la origini și ne-am asumat rolul de portal de știri de nișă, am vizitat 13 țări, am adunat peste 1 400 de dolari din Patreon, am pus accent pe educație, am dezvoltat o categorie nouă, am introdus pe site două elemente AI – acestea sunt doar câteva dintre reușitele noastre care au marcat anul 2024 pentru #diez. Anul 2024 a fost bogat în reușite cu care ne mândrim, vrem să le împărtășim și să ne bucurăm de acestea împreună cu tine.