(video) Un renumit vlogger din Anglia a revenit în Moldova după cinci ani de la prima vizită. Ce schimbări a remarcat

Două dintre cele mai cunoscute și îndrăgite localuri din Chișinău, Taproom și Smokehouse, s-au unit sub un singur nume – Taproom by Litra. Noua locație păstrează tradițiile din anii precedenți: muzică rock, o ambianță underground și, bineînțeles, aripioarele picante servite în fiecare miercuri.