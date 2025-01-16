DIN CEI 23 DE MII DE KILOMETRI DE REȚELE DE GAZE ÎN MOLDOVA „MOLDOVAGAZ” DEȚINE DOAR 7 MII DE KILOMETRI

Infotag, 16 ianuarie 2025 13:30

DIN CEI 23 DE MII DE KILOMETRI DE REȚELE DE GAZE ÎN MOLDOVA „MOLDOVAGAZ” DEȚINE DOAR 7 MII DE KILOMETRI

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