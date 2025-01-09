PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA AFIRMĂ CĂ „RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA DIN ȚARĂ PENTRU A O FOLOSI ÎMPOTRIVA UCRAINEI”

Infotag, 9 ianuarie 2025 19:30

PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA AFIRMĂ CĂ „RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA DIN ȚARĂ PENTRU A O FOLOSI ÎMPOTRIVA UCRAINEI”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
19:30
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ ȘI DIN ZONA DE SECURITATE Infotag
INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ ȘI DIN ZONA DE SECURITATE
19:30
PREȘEDINTA ÎN EXERCIȚIU AL OSCE AFIRMĂ CĂ ORGANIZAȚIA VA FACE PROGRESE ÎN PROCESUL DE REGLEMENTARE TRANSNISTREANĂ Infotag
PREȘEDINTA ÎN EXERCIȚIU AL OSCE AFIRMĂ CĂ ORGANIZAȚIA VA FACE PROGRESE ÎN PROCESUL DE REGLEMENTARE TRANSNISTREANĂ
19:30
​CONECTAREA A 14 LOCALITĂȚI LA REȚELELE „MOLDOVAGAZ” AR PUTEA DURA ÎNTRE 6 ȘI 9 LUNI - VADIM CEBAN Infotag
​CONECTAREA A 14 LOCALITĂȚI LA REȚELELE „MOLDOVAGAZ” AR PUTEA DURA ÎNTRE 6 ȘI 9 LUNI - VADIM CEBAN
19:30
PESTE 70 DE MII DE CONSUMATORI DIN 122 DE LOCALITĂȚI DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ RĂMÂN FĂRĂ GAZ Infotag
PESTE 70 DE MII DE CONSUMATORI DIN 122 DE LOCALITĂȚI DIN REGIUNEA TRANSNISTREANĂ RĂMÂN FĂRĂ GAZ
19:30
PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA AFIRMĂ CĂ „RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA DIN ȚARĂ PENTRU A O FOLOSI ÎMPOTRIVA UCRAINEI” Infotag
PREMIERUL REPUBLICII MOLDOVA AFIRMĂ CĂ „RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ DESTABILIZEZE SITUAȚIA DIN ȚARĂ PENTRU A O FOLOSI ÎMPOTRIVA UCRAINEI”
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
​EURO A DEVENIT NOUA MONEDĂ DE BAZĂ ÎN MOLDOVA ÎN LOCUL DOLARULUI Infotag
​EURO A DEVENIT NOUA MONEDĂ DE BAZĂ ÎN MOLDOVA ÎN LOCUL DOLARULUI
11:00
​DIN CAUZA LIPSEI ACUTE DE ENERGIE ELECTRICĂ, ÎN TRANSNISTRIA AU ÎNCEPUT DECONECTĂRILE DE CURENT Infotag
​DIN CAUZA LIPSEI ACUTE DE ENERGIE ELECTRICĂ, ÎN TRANSNISTRIA AU ÎNCEPUT DECONECTĂRILE DE CURENT
30 decembrie 2024
13:30
​GUVERNUL A APROBAT CREȘTEREA VALORII COMPENSAȚIILOR LA ENERGIE Infotag
​GUVERNUL A APROBAT CREȘTEREA VALORII COMPENSAȚIILOR LA ENERGIE
13:30
CONDUCEREA REPUBLICII MOLDOVA A DISCUTAT SITUAȚIA ENERGETICĂ Infotag
CONDUCEREA REPUBLICII MOLDOVA A DISCUTAT SITUAȚIA ENERGETICĂ
27 decembrie 2024
14:00
POLIȚIA AVERTIZEAZĂ CU PRIVIRE LA INTENSIFICAREA FRAUDELOR ÎN ANUL CARE SE ÎNCHEIE Infotag
POLIȚIA AVERTIZEAZĂ CU PRIVIRE LA INTENSIFICAREA FRAUDELOR ÎN ANUL CARE SE ÎNCHEIE
14:00
​BANCA NAȚIONALĂ PUNE ÎN CIRCULAȚIE ȘAPTE NOI MONEDE COMEMORATIVE DIN ARGINT Infotag
​BANCA NAȚIONALĂ PUNE ÎN CIRCULAȚIE ȘAPTE NOI MONEDE COMEMORATIVE DIN ARGINT
14:00
Agenția de presă INFOTAG felicită Infotag
Agenția de presă INFOTAG felicită
13:30
Xi Jinping va efectua o vizită în Rusia în 2025 Infotag
Xi Jinping va efectua o vizită în Rusia în 2025
13:30
Putin spune că Slovacia a propus să găzduiască negocieri de pace între Rusia şi #Ucraina Infotag
Putin spune că Slovacia a propus să găzduiască negocieri de pace între Rusia şi #Ucraina
11:30
​Industria hotelieră moldovenească așteaptă jucători mari Infotag
​Industria hotelieră moldovenească așteaptă jucători mari
26 decembrie 2024
16:00
TARIFUL PENTRU ÎNCĂLZIREA CENTRALIZATĂ ÎN CHIȘINĂU ȘI BĂLȚI AR PUTEA CREȘTE CU APROAPE 800 DE LEI PE GIGACALORIE Infotag
TARIFUL PENTRU ÎNCĂLZIREA CENTRALIZATĂ ÎN CHIȘINĂU ȘI BĂLȚI AR PUTEA CREȘTE CU APROAPE 800 DE LEI PE GIGACALORIE
16:00
​PARLAMENTUL ADOPTĂ ÎN LECTURĂ FINALĂ LEGEA PRIVIND BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2025 Infotag
​PARLAMENTUL ADOPTĂ ÎN LECTURĂ FINALĂ LEGEA PRIVIND BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL 2025
12:00
​O EXPLOZIE A AVUT LOC ÎN UNUL DINTRE APARTAMENTELE DIN CHIȘINĂU Infotag
​O EXPLOZIE A AVUT LOC ÎN UNUL DINTRE APARTAMENTELE DIN CHIȘINĂU
12:00
ACCEPTAREA CERERILOR PENTRU SUBVENȚII PENTRU ÎNCEPEREA CRESUTULUI DE BOVINE Infotag
ACCEPTAREA CERERILOR PENTRU SUBVENȚII PENTRU ÎNCEPEREA CRESUTULUI DE BOVINE
24 decembrie 2024
14:30
DOUĂ PERSOANE SUSPECTATE DE IMPLICARE ÎN TRANSPORTAREA CETĂȚENILOR UCRAINENI REȚINUTE ÎN OTACI ȘI DONDUȘENI Infotag
DOUĂ PERSOANE SUSPECTATE DE IMPLICARE ÎN TRANSPORTAREA CETĂȚENILOR UCRAINENI REȚINUTE ÎN OTACI ȘI DONDUȘENI
14:30
FOSTUL CANDIDAT LA PREȘEDINȚIE NU A LUAT ÎNCĂ O DECIZIE CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA SA ULTERIOARĂ ÎN VIAȚA POLITICĂ Infotag
FOSTUL CANDIDAT LA PREȘEDINȚIE NU A LUAT ÎNCĂ O DECIZIE CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA SA ULTERIOARĂ ÎN VIAȚA POLITICĂ
14:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU DUPĂ CEREMONIA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI A MERS LA CEREMONIA DE DEPUNERE DE FLORI ȘI LA PREȘEDINȚIE Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU DUPĂ CEREMONIA DE DEPUNERE A JURĂMÂNTULUI A MERS LA CEREMONIA DE DEPUNERE DE FLORI ȘI LA PREȘEDINȚIE
11:30
CETĂȚENI DIN UCRAINA ȘI MOLDOVA REȚINUȚI ÎN NORDUL MOLDOVEI PENTRU ORGANIZAREA MIGRAȚIEI ILEGALE Infotag
CETĂȚENI DIN UCRAINA ȘI MOLDOVA REȚINUȚI ÎN NORDUL MOLDOVEI PENTRU ORGANIZAREA MIGRAȚIEI ILEGALE
11:30
ADMINISTRAȚIA TRANSNISTREANĂ ASIGURĂ CĂ NU VOR FI PENE DE CURENT ÎN TRANSNISTRIA Infotag
ADMINISTRAȚIA TRANSNISTREANĂ ASIGURĂ CĂ NU VOR FI PENE DE CURENT ÎN TRANSNISTRIA
11:30
EX-PRIM-MINISTRUL ION STURZA: RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ DEA VINA PENTRU CRIZA ENERGETICĂ DIN MOLDOVA PE ALȚII Infotag
EX-PRIM-MINISTRUL ION STURZA: RUSIA ÎNCEARCĂ SĂ DEA VINA PENTRU CRIZA ENERGETICĂ DIN MOLDOVA PE ALȚII
23 decembrie 2024
15:00
Maib, Partener General al Product Management Conference 2024: susținem inovația și excelența în product management Infotag
Maib, Partener General al Product Management Conference 2024: susținem inovația și excelența în product management
15:00
PROCURORII SUSPECTĂ OPT VAMEȘI DE LA BIROUL CENTRU ȘI DE LA POSTUL LEUȘENI ÎN LUARE DE MITĂ Infotag
PROCURORII SUSPECTĂ OPT VAMEȘI DE LA BIROUL CENTRU ȘI DE LA POSTUL LEUȘENI ÎN LUARE DE MITĂ
15:00
PRIMARUL CHIȘINĂULUI AFIRMĂ CĂ PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ULTIMELE ZILE NU AU FOST EFECTUATE PERCHEZIȚII ÎN PRIMĂRIE Infotag
PRIMARUL CHIȘINĂULUI AFIRMĂ CĂ PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ULTIMELE ZILE NU AU FOST EFECTUATE PERCHEZIȚII ÎN PRIMĂRIE
15:00
BANCA NAȚIONALĂ ORGANIZEAZĂ UN SEMINAR PRIVIND STABILIREA CURSULUI DE SCHIMB AL LEULUI MOLDOVENESC Infotag
BANCA NAȚIONALĂ ORGANIZEAZĂ UN SEMINAR PRIVIND STABILIREA CURSULUI DE SCHIMB AL LEULUI MOLDOVENESC
13:00
​EXPERT: „RUSIA A TRECUT LA OPERAȚIUNEA DE „DESTABILIZARE A TRANSNISTRIEI” Infotag
​EXPERT: „RUSIA A TRECUT LA OPERAȚIUNEA DE „DESTABILIZARE A TRANSNISTRIEI”
13:00
CELE MAI REMARCABILE REALIZĂRI ALE EXPORTATORILOR MOLDOVENI PE PIAȚA UNIUNII EUROPENE SUNT ÎNCĂ ÎNAINTE - VICEPRIM-MINISTRUL DUMITRU ALAIBA Infotag
CELE MAI REMARCABILE REALIZĂRI ALE EXPORTATORILOR MOLDOVENI PE PIAȚA UNIUNII EUROPENE SUNT ÎNCĂ ÎNAINTE - VICEPRIM-MINISTRUL DUMITRU ALAIBA
13:00
CONDUCEREA MOLDOVEI DISCUTĂ CU ACTIVIȘTII DIN GAGAUZIA DESPRE ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIILOR DINTRE CHIȘINĂU ȘI AUTONOMIE Infotag
CONDUCEREA MOLDOVEI DISCUTĂ CU ACTIVIȘTII DIN GAGAUZIA DESPRE ÎMBUNĂTĂȚIREA RELAȚIILOR DINTRE CHIȘINĂU ȘI AUTONOMIE
12:30
Trump a declarat că vrea să se întâlnească cu Putin mai devreme pentru a pune capăt războiului Infotag
Trump a declarat că vrea să se întâlnească cu Putin mai devreme pentru a pune capăt războiului
12:30
Premierul slovac Robert Fico a întreprins o vizită surpriză la Moscova Infotag
Premierul slovac Robert Fico a întreprins o vizită surpriză la Moscova
12:30
Crin Antonescu a fost desemnat oficial candidat la președinția României Infotag
Crin Antonescu a fost desemnat oficial candidat la președinția României
20 decembrie 2024
16:30
Maib continuă să sprijine sectorul medical prin suport pentru investiții și modernizare. Află cum poate fi accesat creditul online, dedicat companiilor medicale Infotag
Maib continuă să sprijine sectorul medical prin suport pentru investiții și modernizare. Află cum poate fi accesat creditul online, dedicat companiilor medicale
13:00
MAJORITATEA ȚĂRILOR OSCE AU CERUT AUTORITĂȚILOR GEORGIENE SĂ ÎNCETEZE REPRESIUNILE ÎMPOTRIVA PROTESTATARILOR Infotag
MAJORITATEA ȚĂRILOR OSCE AU CERUT AUTORITĂȚILOR GEORGIENE SĂ ÎNCETEZE REPRESIUNILE ÎMPOTRIVA PROTESTATARILOR
12:30
Liderii UE vor discuta cu Zelenski la Bruxelles despre tranzitul gazelor prin Ucraina Infotag
Liderii UE vor discuta cu Zelenski la Bruxelles despre tranzitul gazelor prin Ucraina
12:30
Economia americană a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea Infotag
Economia americană a înregistrat o creştere peste aşteptări în trimestrul al treilea
19 decembrie 2024
17:00
​PROFESORII ȘI METEOROLOGII AU PROTESTAT ÎN FAȚA PARLAMENTULUI, CERÂND SALARII DECENTE Infotag
​PROFESORII ȘI METEOROLOGII AU PROTESTAT ÎN FAȚA PARLAMENTULUI, CERÂND SALARII DECENTE
17:00
PARLAMENTUL APROBĂ LEGEA CU PRIVIRE LA „COMBATEREA EFICIENTĂ A FENOMENULUI CORUPȚIEI ELECTORALE” Infotag
PARLAMENTUL APROBĂ LEGEA CU PRIVIRE LA „COMBATEREA EFICIENTĂ A FENOMENULUI CORUPȚIEI ELECTORALE”
17:00
PREȘEDINTA MOLDOVEI AFIRMĂ CĂ RUSIA NU ÎNCETEAZĂ ÎNCERCĂRILE DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI DIN REPUBLICĂ Infotag
PREȘEDINTA MOLDOVEI AFIRMĂ CĂ RUSIA NU ÎNCETEAZĂ ÎNCERCĂRILE DE DESTABILIZARE A SITUAȚIEI DIN REPUBLICĂ
13:00
​ŞAPTE SUSPECŢI ÎN FRAUDA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, ARESTAŢI PENTRU 30 DE ZILE Infotag
​ŞAPTE SUSPECŢI ÎN FRAUDA PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, ARESTAŢI PENTRU 30 DE ZILE
13:00
MOLDOVA VA PRIMI UN ÎMPRUMUT DE 200 DE MILIOANE DE EURO PENTRU REFACEREA A APROXIMATIV 63.000 DE HECTARE DE PĂDURI Infotag
MOLDOVA VA PRIMI UN ÎMPRUMUT DE 200 DE MILIOANE DE EURO PENTRU REFACEREA A APROXIMATIV 63.000 DE HECTARE DE PĂDURI
18 decembrie 2024
16:00
​FMF DESCALIFICĂ DOI FOTBALIȘTI MOLDOVENI PENTRU IMPLICARE ÎN MECIURI TRUCATE Infotag
​FMF DESCALIFICĂ DOI FOTBALIȘTI MOLDOVENI PENTRU IMPLICARE ÎN MECIURI TRUCATE
16:00
TREI PERSOANE CARE AU EXTORCAT 400.000 DE DOLARI DE LA UN OM DE AFACERI DIN DUBăSARI AU FOST REȚINUȚI Infotag
TREI PERSOANE CARE AU EXTORCAT 400.000 DE DOLARI DE LA UN OM DE AFACERI DIN DUBăSARI AU FOST REȚINUȚI
16:00
ZECI DE FERMIERI AU PROTESTAT ÎN FAȚA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA, CERÂND PLĂȚI COMPENSATORII Infotag
ZECI DE FERMIERI AU PROTESTAT ÎN FAȚA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA, CERÂND PLĂȚI COMPENSATORII
16:00
FMI ACORDĂ MOLDOVEI ÎNCĂ O TRANȘĂ DE 162,6 MILIOANE DE DOLARI ÎN SPRIJIN BUGETAR Infotag
FMI ACORDĂ MOLDOVEI ÎNCĂ O TRANȘĂ DE 162,6 MILIOANE DE DOLARI ÎN SPRIJIN BUGETAR
15:30
Cardul maib freelance a devenit cardul red de la maib și Visa! Un nou nume, mai multe beneficii, aceeași încredere Infotag
Cardul maib freelance a devenit cardul red de la maib și Visa! Un nou nume, mai multe beneficii, aceeași încredere
13:00
CUPLU CONDAMNAT LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU UTILIZAREA DE SCLAVI ÎN MUNCA DOMESTICĂ Infotag
CUPLU CONDAMNAT LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU UTILIZAREA DE SCLAVI ÎN MUNCA DOMESTICĂ
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.