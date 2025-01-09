PREȘEDINTA ÎN EXERCIȚIU AL OSCE AFIRMĂ CĂ ORGANIZAȚIA VA FACE PROGRESE ÎN PROCESUL DE REGLEMENTARE TRANSNISTREANĂ
Infotag, 9 ianuarie 2025 19:30
PREȘEDINTA ÎN EXERCIȚIU AL OSCE AFIRMĂ CĂ ORGANIZAȚIA VA FACE PROGRESE ÎN PROCESUL DE REGLEMENTARE TRANSNISTREANĂ
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