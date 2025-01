Celula de criză de la Guvern: Nu vor avea loc deconectări, dar îndemnăm la economisire

12:20

Un copil de un an și trei luni din raionul Cantemir se află într-o luptă contracronometru pentru viață. Băiatul are un diagnostic crunt, ciroză hepatică, și primește un tratament pentru menținere, dar asta nu e suficient. Singura speranță a familiei Tudureanu din satul Flocoasa rămâne identificarea unui donator compatibil. Băiatul are nevoie de un nou …