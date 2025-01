Locuitorii străzilor Feofania Budde și Meșterul Manole din Soroca sunt „de aldămaș” – le-a fost reparat drumul

06:10

Prima zi a săptămânii va fi, în raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor, una posomorâtă, fără prea mult soare și cu temperaturi sub ero grade Celsius. Astfel, termometrele vor arăta între -1 și -4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 20 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 13 ianuarie 2025: săptămâna începe cu o zi posomorâtă și temperaturi sub zero grade apare prima dată în Observatorul de Nord.