Meteo, 17 ianuarie 2025: zi posomorâtă, fără precipitații

Fie și fără zăpadă, vremea rămâne rece și astăzi, chiar dacă este peste media perioadei. Conform prognozelor meteorologilor, vom avea o zi cu soare și cu temperaturi cuprinse între zero și -5 grade Celsius, în raioanele de nord ale Republicii Moldova. Probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va […]