A început Australian Open 2025, primul Grand Slam al anului – Cine sunt marii favoriți

19:30

Premierul Canadei Justin Trudeau a anunțat că va demisiona din funcția de președinte al partidului său (Liberal Party of Canada), dar va rămâne deocamdată prim-ministru până când va avea un înlocuitor, transmite CNN. „Intenționez să demisionez din funcția de lider al partidului și de șef al guvernului. Voi rămâne premier până când partidul își va ... Premierul canadian, Justin Trudeau demisionează de la șefia partidului, dar rămâne, deocamdată, premier The post Premierul canadian, Justin Trudeau demisionează de la șefia partidului, dar rămâne, deocamdată, premier appeared first on Politik.