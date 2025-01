Donald Trump, condamnat oficial pentru mită, dar fără pedeapsă aplicată

16:50

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat o serie de măsuri necesare pentru a asigura continuitatea și fiabilitatea alimentării cu energie electrică și gaze naturale a consumatorilor din mai multe localități din zona de securitate, care se află sub controlul autorităților constituționale, dar sunt racordate la infrastructura energetică a întreprinderilor de pe malul stâng al ... Câteva sate din zona de securitate conectate la rețelele energetice din dreapta Nistrului – Deciziile luate de CSE