Dezmăț financiar la câteva instanțe de judecată din Moldova – Ce relevă un raport al Curții de Conturi

00:00

Uniunea European şi-a majorat importurile de gaze lichefiate ruseşti, pe fondul agravării tensiunilor din jurul gazelor naturale ruseşti care trec prin conductele din Ucraina, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres. Datele analizate de Bloomberg arată că, în acest an, blocul comunitar a cumpărat o cantitate record de gaze lichefiate (GNL) din Rusia. Printre ... Europa, încă, dependentă de energia din Rusia -Importurile de gaze lichefiate rusești vor atinge un nivel record în 2024 The post Europa, încă, dependentă de energia din Rusia -Importurile de gaze lichefiate rusești vor atinge un nivel record în 2024 appeared first on Politik.