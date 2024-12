Alegerile prezidenţiale în România, în aprilie 2025 – Propunerea noii coaliții de la București

09:10

Tarifele la energia electrică ar putea crește, în cazul în care Gazprom nu-și va onora obligațiile și nu va livra gaze naturale în regiunea transnistreană, a declarat premierul Dorin Recean în cadrul emisiunii „Secretele Puterii" de la Jurnal TV. Șeful Guvernului a dat asigurări că autoritățile vor oferi compensații suplimentare pentru a sprijini cetățenii afectați