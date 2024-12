Fermierii păcăliți de stat cu licențierea importului de cereale – Ar putea bloca toate vămile cu Ucraina, în semn de protest

14:20

O situație tensionată s-a creat în procesul de implementare a noilor prevederi legale, care obligă companiile să declare beneficiarii finali efectivi. Potrivit șefului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, autoritățile implicate în acest proces, inclusiv deputați, reprezentanți ai fiscului și ai Agenției Recuperarea Bunurilor Infracționale, au purtat, în ultimele zile, discuții aprinse, după ce au apărut ... Statul extinde pe un an termenul de depunere a declarațiilor privind beneficiarii efectivi ai companiilor