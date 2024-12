10:40

O explozie a avut loc la Moscova în dimineața zilei de 17 decembrie, pe Bulevardul Riazanski Prospekt relatează RIA Novosti, citând serviciile de urgență. Comitetul de anchetă al Federației Ruse a declarat că doi bărbați au murit în urma incidentului. Comitetul de Anchetă al Federației Ruse a confirmat că, în urma unei explozii la Moscova, ... Șeful trupelor ruse de apărare chimică și biologică, asasinat la Moscova – A fost ucis și asistentul său