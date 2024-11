Alegeri prezidențiale în România: românii își aleg astăzi președintele pentru următorii 5 ani

13:20

Artistul Gabriel Cotabiţă a murit la vârstă de 69 de ani. Vestea tragică a fost făcută de dirijorul Ionel Tudor pe pagina lui de Facebook.Gabriel Cotabiţă a murit la 69 de ani. Artistul ar fi fost internat la spitalul Universitar şi s-ar fi aflat în comă."Ai plecat, Gabi, si ai lasat muzica pop romaneasca fara una dintre cele mai mari si mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori ci si prieteni din tinerete! Am lansat impreuna piese care au bucurat generatii de ascultatori ("Noapte albastra", "Te rog, domnisoara, nu pleca", "Si va mai trece-o noapte", "Viata e un cazino", "Sa nu ne spunem adio", "Poate ca da, poate ca nu" etc)! Am lansat impreuna cu Joey de Alvaré primul CD din Romania! Am facut lucruri frumoase impreuna, lucruri care nu se pot uita! Am impartit multe momente ale vietii si carierei noastre impreuna!...Te vom pastra mereu in inimile noastre! Dumnezeu sa te odihneasca in pace si lumina!", este postarea lui Ionel Tudor pe Facebook.