Gata cu avocatura! Teodor Cârnaț a renunțat la licența de avocat

12:20

Peste 90 de lideri religioși, experți și experte în protecția drepturilor femeilor și protecția copilului, reprezentanți și reprezentante ai/ale autorităților centrale din Republica Moldova și organizațiilor de filantropie inclusiv din Republica Moldova și România au participat la conferința dedicată luptei împotriva violenței în familie și promovării egalității de gen, sub genericul „Familia sub Protecția Credinței: […] Articolul WOMEN Moldova au organizat Conferința „Familia sub Protecția Credinței: Un Dialog Interdisciplinar despre Violența în Familie” apare prima dată în ea.md.