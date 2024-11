Descoperire masacra pe strada Grenoble. Ce spune poliția

07:50

Germania a instruit terminalele de import de gaze, aflate sub controlul statului, să respingă orice încărcătură de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, după ce autoritățile au fost informate despre un transport programat, potrivit Financial Times, citat de Ziarul Financiar. Într-o scrisoare din 6 noiembrie, obţinută de Financial Times, Ministerul Economiei din Germania „instruieşte" […]