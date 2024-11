PAS cere convocarea CMC pe problema salariilor pentru profesori

10:40

După o perioadă îndelungată, Moldova și Franța relansează negocierile pe marginea proiectului acordului bilateral în domeniul securității sociale. În cadrul unei întrevederi a delegațiilor ambelor state, au fost abordate aspectele privind asigurarea cu pensii a cetățenilor din Moldova și din Franța, transmite IPN. Delegația de la Chișinău a fost reprezentată... The post Moldova și Franța relansează negocierile privind acordul de securitate socială appeared first on ALBASAT.