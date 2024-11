O mie de zile de război. Igor Grosu: Ucraina stă dreaptă în fața agresorului

13:00

Mascați și blindate în plină stradă am putea vedea în următoarele două zile. Poliția Moldovei anunță că se desfășoară exerciții militare tactice cu participarea echipelor brigăzii Fulger și a unităților de tehnică blindată, transmite IPN. „Sunt mai multe exerciții tactice, desfășurate regulat conform planului de acțiuni al IGP, menite să... The post Mascați și tehnică blindată pe străzi. Poliția anunță exerciții tactice appeared first on ALBASAT.