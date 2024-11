11 oameni au murit, între care doi copii, în urma unui atac rusesc cu rachete asupra oraşului ucrainean Sumî

11:30

Întâlnirea de la Casa Albă dintre preşedintele Joe Biden şi preşedintele ales Donald Trump a durat miercuri aproape două ore, iar imediat după aceea republicanul s-a întors cu avionul în fieful său din Florida, pe drum anunţând noi nume propuse pentru viitoarea sa administraţie.Avionul lui Trump a decolat de la baza Andrews imediat după ora locală 13:30, îndreptându-se către Palm Beach, după ce a petrecut aproximativ patru ore la Washington.Potrivit unui interviu telefonic exclusiv acordat tabloidului New York Post, Donald Trump a spus că el şi Joe Biden „s-au bucurat foarte mult să se vadă” şi se vor întâlni din nou chiar înainte de Ziua Învestirii.„Am ajuns să ne cunoaştem din nou”, a declarat Trump pentru New York Post. „Ştiţi, a fost o lungă, a fost o îndelungată trudă”, a spus Trump. „A fost multă muncă din ambele părţi, iar el a făcut o treabă foarte bună în ceea ce priveşte campania şi toate celelalte. Chiar am avut o întâlnire foarte bună”, a dat el asigurări.Preşedintele ales a spus că au vorbit despre conflictele în curs de desfăşurare din Orientul Mijlociu, precum şi despre războiul din Ucraina în timpul întâlnirii lor. „Am vrut - i-am cerut opiniile sale şi mi le-a dat”, a spus Trump. „Am vorbit foarte mult despre Orientul Mijlociu. Am vrut să aflu opiniile sale cu privire la situaţia în care ne aflăm şi ce crede el. Şi mi le-a dat, a fost foarte amabil”, a dezvăluit Trump.Biden susţine ferm lupta Ucrainei împotriva invaziei Rusiei şi a declarat în repetate rânduri că sprijină dreptul Israelului de a se apăra. Pe de altă parte, Trump a promis să pună capăt rapid războiului din Ucraina şi a declarat că administraţia Biden nu face suficient pentru a sprijini Israelul împotriva Hamas şi a altor inamici ai săi.Reconfirmând comentariile sale publice din Biroul Oval despre o tranziţie lină între administraţii, Trump a declarat pentru New York Post că „merge foarte bine” şi că echipa sa de tranziţie şi actuala Casă Albă au o „relaţie foarte, foarte bună”.Numind Biroul Oval „frumos”, Trump a declarat pentru tabloil că aşteaptă cu nerăbdare să se întoarcă.La rândul său, secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a spus că Trump a fost „amabil” şi „a venit cu un set detaliat de întrebări”. Ea a refuzat să ofere detalii despre întrebările lui, dar a repetat că întâlnirea de aproape două ore a fost „substanţială”, relatează CNN.