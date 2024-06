Incendii de vegetație fac prăpăd în destinații de vacanță din Grecia și Turcia. Atenționare pentru turiști

10:30

Trupele ruse au atacat sâmbătă orașul Vilniansk din regiunea Zaporojie, omorând șapte persoane, inclusiv trei copii, și rănind cel puțin 31, a declarat guvernatorul Ivan Fedorov.Vilniansk, un oraș ce avea o populație de aproape 15 000 de locuitori înainte de război, se află la aproximativ 30 de kilometri de orașul Zaporojie. Mai multe explozii au fost raportate după ce a fost declanșată o alertă de raid aerian în regiune.Rusia a lansat două rachete asupra orașului Vilniansk, avariind o instalație de infrastructură esențială, un magazin și clădiri rezidențiale, potrivit poliției regionale. Spații comerciale, case și vehicule au luat foc după atac.„(Atacul a avut loc) în plină zi, în weekend, într-un loc în care oamenii își petreceau timpul liber în centrul orașului. Fără nicio infrastructură militară”, a declarat Fedorov la scurt timp după atac. this is Vilniansk in the suburbs of my homecity Zaporizhzhia. burning kids alive while they were trying to have a normal school graduation ball. name more evil culture than russian @SESU_UA pic.twitter.com/EOKBCbG4uu— вареничок.eristavi ️‍ (@maksymeristavi) June 29, 2024 Între timp, Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut din nou mai multe arme cu rază lungă de acţiune şi apărare aeriană, după ce un atac cu rachete a ucis şapte persoane, inclusiv copii."Oraşele şi comunităţile noastre suferă zilnic din cauza acestor atacuri ruseşti", a scris Zelenski într-o postare pe Telegram.Dar el a adăugat că există "modalităţi de a rezolva acest lucru", inclusiv "distrugerea lansatoarelor de rachete ruseşti, lovirea cu capacităţi reale de rază lungă şi creşterea numărului de sisteme moderne de apărare aeriană".El a postat imagini din Vilniansk care arată un crater mare lângă o clădire în flăcări, precum şi mai multe cadavre întinse pe jos.Procurorul general al Ucrainei, Andrei Kostin, a declarat că două rachete au lovit oraşul, avariind infrastructura, un magazin şi clădiri rezidenţiale.