Guvernul confirmă că activitatea a 8 instituții media este sub semnul întrebării: „S-au solicitat informații suplimentare”

În urma ploilor abundente care au afectat Rio Grande do Sul, cel mai sudic stat din Brazilia, au murit 39 de persoane, au anunţat vineri autorităţile locale, iar bilanţul victimelor este de aşteptat să crească, deoarece zeci de persoane nu au fost încă găsite, relatează Reuters.Autoritatea de apărare civilă din Rio Grande do Sul a declarat că 68 de persoane sunt încă dispărute şi cel puţin 24.000 au fost strămutate, în timp ce furtunile au afectat mai mult de jumătate din cele 497 de oraşe din acest stat, care se învecinează cu Uruguay şi Argentina."Aceste cifre se pot schimba în continuare în mod substanţial în următoarele zile, pe măsură ce vom avea acces la mai multe regiuni", a declarat guvernatorul Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.În mai multe oraşe, străzile s-au transformat practic în râuri, cu drumuri şi poduri distruse. Furtuna a provocat, de asemenea, alunecări de teren şi prăbuşirea parţială a structurii unui baraj la o mică centrală hidroelectrică.Un al doilea baraj din oraşul Bento Goncalves riscă, de asemenea, să se prăbuşească, au declarat autorităţile, ordonând evacuarea persoanelor care locuiesc în apropiere.În Porto Alegre, capitala statului Rio Grande do Sul, râul Guaiba a ieşit din matcă, iar străzile inundate au blocat accesul în cartierele centrale istorice ale oraşului.Statul se află la un punct de întâlnire geografic între atmosfera tropicală şi cea polară, ceea ce a creat un model meteorologic cu perioade de ploi intense şi altele de secetă.Oamenii de ştiinţă locali consideră că acest tipar s-a intensificat din cauza schimbărilor climatice.Ploile abundente au lovit deja Rio Grande do Sul în septembrie anul trecut, când un ciclon extratropical a provocat inundaţii care au ucis peste 50 de persoane.Acest lucru a venit după mai bine de doi ani de secetă persistentă din cauza fenomenului La Nina, cu ploi rare.Preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva s-a deplasat joi în acest stat pentru a vizita localităţile afectate şi a discuta cu guvernatorul despre eforturile de salvare.Întors la Brasilia, Lula a promis vineri că guvernul său va sprijini eforturile locale de salvare şi reconstrucţie.